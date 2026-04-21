Bus Penumpang Terjun ke Lereng di Kashmir India, 21 Tewas, 61 Terluka

Ilustrasi kecelakaan bus. (ANTARA/Ridwan Triatmodjo)

jpnn.com - SRINAGAR - Kecelakaan bus terjadi di India. Bus yang kelebihan penumpang keluar jalur dan terjun ke lereng di Distrik Udhampur, wilayah Jammu dan Kashmir yang dikelola India, Senin (20/4).

Kecelakaan itu mengakibatkan 21 orang tewas dan 61 lainnya terluka.

Menurut polisi, bus tersebut tengah dalam perjalanan dari Ramnagar ke Udhampur, dan sopir kehilangan kendali saat berbelok tajam di dekat Desa Kagort sekitar pukul 10.00 waktu setempat.

Bus itu terjun sekitar 21 meter, menghantam satu becak bermotor sebelum terbalik. Pengendara becak bermotor juga terluka dalam insiden tersebut.

Menteri Persatuan India Jitendra Singh yang juga mewakili daerah pemilihan Udhampur, mengonfirmasi jumlah korban jiwa.

Dia mengatakan bahwa korban luka-luka telah dibawa ke rumah sakit. Adapun satu orang dalam kondisi kritis dan diterbangkan ke Government Medical College Jammu.

Unit-unit Angkatan Darat India menjadi pihak pertama yang tiba di lokasi, menyelamatkan puluhan orang yang terjebak di reruntuhan di medan yang sulit.

Tim penyelamat kemudian bergabung dengan warga setempat dan sejumlah lembaga untuk membantu para penumpang bus.

Sumber ANTARA
