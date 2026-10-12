Bus Persib U-18 Dirusak dan Koper Dijarah, PSSI Minta Keselamatan Tim Jadi Prioritas

jpnn.com, JAKARTA - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) mengecam keras aksi kekerasan dan penyerangan yang menimpa tim Persib U-18 di Rest Area Batang KM 360, Jawa Tengah. Insiden itu terjadi seusai melakoni turnamen Elite Pro Academy (EPA) di Surakarta, Minggu.

Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi, menyayangkan, menyesalkan, dan prihatin atas dugaan penyerangan terhadap tim Persib U18 di Rest Area Batang KM 360, Jawa Tengah.

Insiden itu mengakibatkan seorang personel media Persib mengalami kekerasan fisik, sedangkan bus rombongan EPA Persib mengalami kerusakan, serta sejumlah koper milik ofisial dan pemain dijarah.

"PSSI menegaskan bahwa keselamatan seluruh insan sepak bola, termasuk suporter tim nasional maupun klub, harus menjadi prioritas. Sejalan dengan komitmen bersama FIFA, setiap orang yang datang untuk menonton sepak bola harus dapat pulang ke rumah dengan selamat,” kata Yunus dalam keterangan resmi PSSI, Senin.

"PSSI sangat prihatin dan ini sesuatu hal yang sulit masuk di nalar akal sehat karena kejadian ini pertama menimpa anak-anak pemain muda, yaitu Elite Pro Akademi Persib Bandung," tambah dia.

Yunus mengatakan para pemain muda Persib itu tidak tahu apa-apa tentang rivalitas, karena mereka murni bermain bola dengan semangat untuk kepentingan pribadi dan kepentingan klub. Semangat mereka, tambah Yunus, harus dihargai oleh siapa pun.

"Ini sudah tidak masuk akal, apa yang dilakukan oleh mereka-mereka ini dengan begitu ganasnya melakukan tindakan kriminal," kata Yunus.

"PSSI akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengungkap, mencari, menangkap, serta memberikan sanksi yang seberat-beratnya,” sambungnya.