Bus PO Al-Hijrah Masuk ke Jurang, 1 Penumpang Tewas

jpnn.com - PALEMBANG - Jajaran Polda Sumatera Selatan (Sumsel) melalui Satlantas Polres Lahat bergerak cepat melakukan evakuasi terhadap korban kecelakaan tunggal Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) Po Al-Hijrah yang terperosok ke jurang di Jalan Lintas Tengah Sumatra, Kabupaten Lahat, Senin (16/3/2026) dini hari.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu'min Wijaya menerangkan bahwa penanganan dilakukan segera setelah petugas menerima laporan melalui layanan darurat Call Center 110.

"Personel gabungan dari Polres Lahat langsung diterjunkan ke lokasi sesaat setelah laporan diterima untuk memprioritaskan evakuasi para korban. Medan di lokasi cukup menantang karena kondisi jalan yang menanjak dan menikung tajam," terang Nandang.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, Bus yang dikemudikan oleh F. K.B.F (43) diduga kehilangan kendali saat melintasi jalur perbukitan tersebut.

Kendaraan mengalami slip hingga terperosok ke jurang yang berada di sisi kiri jalan.

"Berdasarkan hasil laporan total ada tujuh korban dalam insiden ini, satu orang meninggal dunia berinisial C.S W. B. S (14), satu orang berinisial D. A. K. B. P (32) mengalami cedera leher, dan 5 orang mengalami luka ringan," kata Nandang.

Seluruh korban sudah dievakuasi ke RSUD Lahat untuk mendapatkan penanganan medis.

Pihak kepolisian juga sudah berkoordinasi dengan keluarga korban terkait insiden tersebut.