Bus PO Palala Jurusan Jakarta-Padang Terbakar, Begini Nasib Para Penumpangnya

Satlantas Polres Muba saat melakukan olah TKP. Foto: Dokumen polisi for JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Perjalanan puluhan penumpang Bus PO Palala jurusan Jakarta - Padang mendadak berubah mencekam setelah kendaraan yang mereka tumpangi dilalap api di Jalan Nasional Palembang - Jambi KM 198 Desa Simpang Bayat, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sabtu (30/5/2026) sekitar pukul 01.30 WIB. 

Insiden tersebut sempat membuat warga sekitar geger, lantaran kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan hampir seluruh badan bus bernomor polisi BA 7035 PU.

Beruntung, seluruh penumpang dan sopir berhasil menyelamatkan diri sehingga tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. 

Informasi yang dihimpun, bus yang dikemudikan Angga Suardi (46) warga Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat itu sedang melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Padang.

Saat melintas di lokasi kejadian, ban belakang sebelah kanan bus tiba-tiba pecah. 

Mengetahui adanya kerusakan, sopir langsung menepi untuk mengganti ban. Namun, nahas, beberapa saat kemudian muncul percikan api dari bagian belakang bus, tepatnya di area ruang roda belakang kanan yang berdekatan dengan ruang mesin. 

Api kemudian dengan cepat membesar dan menjalar ke seluruh bagian kendaraan hingga bus nyaris ludes terbakar. 

Kasi Humas Polres Muba AKP Hutahaean mewakili Kasat Lantas Polres Muba AKP Rendy Novriady menerangkan dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting setelah pecah ban di bagian belakang kendaraan. 

