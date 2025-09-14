menu
Bus Rombongan Nakes yang Kecelakaan di Jalur Bromo Membawa 52 Penumpang

Bus Rombongan Nakes yang Kecelakaan di Jalur Bromo Membawa 52 Penumpang

Bus Rombongan Nakes yang Kecelakaan di Jalur Bromo Membawa 52 Penumpang
Bus Hino PO IND’S 88 bernomor poolisi P 7221 UG yang mengalami kecelakaan di jalur Bromo Jalan Raya Sukapura, Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Minggu (14/9) membawa 52 penumpang. Delapan dilaporkan meninggal dunia. Foto: Dirlantas Polda Jatim

jpnn.com - Bus Hino PO IND’S 88 bernomor poolisi P 7221 UG yang mengalami kecelakaan di jalur Bromo Jalan Raya Sukapura, Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Minggu (14/9) membawa 52 penumpang. Delapan dilaporkan meninggal dunia

Puluhan penumpang itu merupakan rombongan keluarga tenaga kesahatan (nakes) Rumah Sakit Bina Sehat (RSBS) Jember yang sedang melakukan perjalanan wisata.

“Ada 52 penumpang, 8 meninggal dunia, 44 masih observasi,” kata Dirlantas Polda Jatim Kombes Pol Iwan Saktiadi dikonfirmasi.

Iwan mengungkapkan kondisi 44 penumpang itu mengalami luka dan masih dirawat. Namun, dia belum bisa membeberkan kondisi korban secara detail. Begitu juga identitasnya.

“44 dirawat, artinya, kondisinya bermacam-macam. Secara medis itu mereka masih membutuhkan perawatan sementara ini dirawat di berbagai rumah sakit Probolinggo,” ucap dia.

Dia juga belum bisa menjelaskan terkait kronologi kecelakaan. Sebab, aparat pasti melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

“Ini masih olah TKP, nanti kalau hasilnya olah TKP sudah nanti saya infokan lagi,” ucap dia. (mcr23/jpnn)

Polisi pastikan jumlah penumpang bus rombongan nakes yang mengalami kecelakaan di Jalur Bromo Probolinggo hingga menyebabkan delapan orang meninggal dunia.


Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Ardini Pramitha

