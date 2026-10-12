Bus Rombongan Persib Bandung U18 Diserang di Batang, 1 Terduga Pelaku Ditangkap Polisi

jpnn.com - BATANG - Polri bergerak cepat menyelidiki kasus pelemparan dan perusakan bus rombongan tim sepak bola Persib Bandung U18 di Rest Area KM 360 Tol Batang-Pemalang, Jawa Tengah.

Seusai menerima laporan kejadian, Kepolisian Resor Batang, mengamankan pria berinisial BPA (33) yang diduga menjadi pelaku pelemparan dan perusakan bus rombongan tim sepak bola Persib Bandung U18.

Kepala Polresta Batang Kombes Warsono mengatakan bahwa pelaku diduga pendukung klub sepak bola Persija Jakarta.

“Seusai menerima laporan mengenai perusakan bus dan penganiayaan terhadap salah satu ofisial Persib U-18, kami langsung bergerak melakukan penyelidikan. Terduga pelaku berinisial BPA (33), warga Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat, ditangkap di wilayah Jakarta," katanya di Batang, Senin (12/10).

Warsono didampingi Kasat Reskrim Polres Batang Kompol Bintoro Thio Pratama mengatakan bahwa terduga pelaku diamankan saat melintas di Gerbang Tol Cikarang Utama setelah tim kepolisian melakukan pelacakan secara intensif.

"Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti yang diduga kuat digunakan saat insiden berlangsung seperti batu bata, botol minuman keras, serta senjata tajam," katanya.

Adapun kasus itu berawal saat dua kelompok suporter saling bertemu di fasilitas istirahat rest area KM 360 Tol Batang-Pemalang setelah rombongan pendukung Persija mengawal timnya bertanding di Yogyakarta untuk menempuh perjalanan kembali menuju ke Jakarta, Minggu (11/10) malam.

Pada saat bersamaan, bus yang membawa skuad Persib Bandung U18 tengah beristirahat di Rest Area KM 360 Batang setelah melakoni laga kompetisi usia muda di Solo menuju Bandung.