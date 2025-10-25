Bus Rombongan Piknik Kecelakaan di Exit Tol Pemalang, 4 Tewas
jpnn.com, PEMALANG - Sebuah bus pariwisata yang membawa rombongan warga dari Kota Semarang menabrak pembatas jalan di area tikungan menuju Exit Tol Pemalang, Sabtu (25/10). Empat orang meninggal dunia dalam insiden ini.
"Lokasi di KM 312B akan keluar ke Exit Tol Pemalang, di tikungan jalan keluar," kata Kanit Gakkum Satlantas Polres Pemalang Ipda Widodo Apriyanto dikontak JPNN.com, Sabtu (25/10).
Dia menjelaskan bahwa bus tersebut datang dari arah Semarang dan diduga pengemudi kehilangan kendali saat hendak keluar tol.
"Diduga pengemudi tidak bisa mengendalikan laju kendaraan sehingga menabrak pembatas jalan,"katanya.
Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan, apakah disebabkan pengemudi mengantuk atau adanya gangguan mesin.
“Sementara masih kami dalami penyelidikan, antara trouble mesin atau mengantuk,” ujarnya.
Berdasarkan manifest, bus tersebut berisi 31 orang penumpang dan 3 kru
"Jumlah korban meninggal dunia saat ini empat orang. Jenazah sudah diurus keluarga di rumah sakit," imbuhnya.
Rombongan piknik asal Kota Semarang mengalami kecelakaan maut di Exit Tol Pemalang.
