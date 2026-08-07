Busan International Film Festival 2026 Siapkan Penghargaan Khusus untuk Michelle Yeoh

jpnn.com, BUSAN - Aktris peraih Oscar, Michelle Yeoh, terpilih sebagai penerima penghargaan Asian Filmmaker of the Year pada ajang Busan International Film Festival (BIFF) 2026.

Penghargaan bergengsi tersebut bakal diberikan secara langsung pada malam pembukaan BIFF 2026 yang akan diselenggarakan pada 6 Oktober 2026 di Busan, Korea Selatan.

Penghormatan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi besar Michelle Yeoh dalam memajukan industri perfilman Asia di kancah internasional.



"Michelle Yeoh telah memenuhi kriteria sebagai penerima penghargaan tersebut, melalui perjalanan kariernya selama lebih dari empat dekade di industri perfilman,” ungkap perwakilan BIFF, dilansir The Hollywood Reporter, Kamis (6/8).

Perjalanan karier bintang asal Ipoh, Malaysia itu dimulai dengan sejumlah film laga Hong Kong seperti Yes, Madam! (1985), Police Story 3: Supercop, dan Wing Chun.

Selanjutnya, nama Michelle Yeoh makin dikenal secara internasional melalui film Tomorrow Never Dies Crounching Tiger dan Hidden Dragon.

Kesuksesannya terus berlanjut di Hollywood lewat beberapa film populer seperti, Crazy Rich Asians, Shang-Chi dan the Legend of the Ten Rings, hingga Everything Everywhere All at Once.

Berkat peran dalam film Everything Everywhere All at Once, Michelle Yeoh mencetak sejarah sebagai aktris Asia pertama yang memenangkan penghargaan di Academy Awards atau Oscar.

Aktris yang telah membintangi lebih dari 70 film selama perjalanan karier itu kembali meraih prestasi di panggung perfilman internasional.