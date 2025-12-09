menu
Busana Adat Sumatera Utara dan Lampung Menghiasi Pembukaan SEA Games 2025

Kontingen Indonesia dalam acara pembukaan SEA Games 2025 di Rajamangala Stadium, Thailand pada Selasa (9/12). Foto: NOC Indonesia/Mochammad Rifqi Priadiansyah

jpnn.com, THAILAND - Kontingen Indonesia mengusung tema budaya dari Sumatera Utara dan Lampung dalam upacara pembukaan SEA Games 2025 di Rajamangala Stadium, Thailand, Selasa (9/12).

Kedua daerah tersebut dianggap merepresentasikan ketangguhan, ketekunan, dan simbol harapan.

Chef de Mission (CdM) Tim Indonesia, Bayu Priawan Djokosoetono mengungkapkan konsep busana yang ditampilkan sarat makna.

Hal tersebut diharapkan membuat kontingen Indonesia mampu melangkah dengan penuh kebanggaan, membawa semangat persatuan, kepercayaan diri, dan tekad meraih prestasi tertinggi di SEA Games 2025.

“Ketekunan dan pembentukan karakter mengharumkan nama bangsa itu tercermin di dalam defile tim Indonesia pada pembukaan SEA Games Thailand 2025,” kata Bayu Priawan.

Sementara itu, Robi Syianturi dan Megawati Hangestri Pertiwi mendapatkan kehormatan menjadi flag bearer di acara pembukaan SEA Games 2025.

Robi yang membawa bendera Merah Putih tampil gagah mengenakan setelan hitam dengan ulos yang melambangkan simbol perlindungan dan doa restu.

Adapun Megawati yang mendampingi atlet lari jarak jauh itu tampil anggun dengan balutan kebaya merah berpadu tapis dan mahkota Siger, lambang martabat serta karakter juara.

