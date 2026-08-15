Busana Adat Warnai Sidang Tahunan MPR, Tapis Lampung Jadi Simbol Pelestarian Budaya
jpnn.com, JAKARTA - Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR–DPD 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8), tidak hanya menghadirkan suasana kenegaraan melalui pidato Presiden Prabowo Subianto.
Nuansa kebinekaan Indonesia juga begitu terasa melalui beragam busana adat yang dikenakan anggota MPR dan para tamu undangan.
Beragam pakaian tradisional dari berbagai daerah di Indonesia tampil menghiasi ruang sidang.
Busana adat tersebut menjadi bagian dari suasana Sidang Tahunan sekaligus merepresentasikan kekayaan budaya dan keberagaman masyarakat Indonesia.
Salah satu yang tampil mengenakan busana adat adalah Anggota MPR dari Kelompok DPD Ina Ammania.
Dia mengenakan tapis khas Lampung sebagai bentuk kecintaan sekaligus upaya sederhana untuk ikut melestarikan warisan budaya daerah.
“Saya sengaja memilih ini sebagai bentuk sederhana untuk ikut melestarikan budaya Indonesia,” jelas Ina.
Menurut Ina, penggunaan busana adat dalam momentum kenegaraan memiliki makna penting.
Anggota MPR dari Kelompok DPD Ina Ammania mengenakan tapis Lampung sebagai bentuk kecintaan sekaligus upaya sederhana melestarikan warisan budaya daerah
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Eddy Soeparno Apresiasi Perhatian Prabowo Terhadap Ekonomi Karbon, Ini Harapannya
- Idrus Marham Puji Pidato Prabowo soal Kedaulatan di Berbagai Sektor Ekonomi
- Ketua MPR Ahmad Muzani Tegaskan Persatuan Sebagai Kekuatan Utama Bangsa
- IPR: Pidato Prabowo Tunjukkan Arah Pemerintahan yang Semakin Jelas
- Ketua MPR Serukan Persatuan Jadi Kekuatan Utama Indonesia Hadapi Tantangan Zaman
- Prabowo Senang Penghasilan Ojol Meningkat 92 Persen