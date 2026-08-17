Busana Seskab Teddy Menurut Desainer Ali Charisma

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya tampil mengenakan busana setelan cokelat dalam upacara peringatan HUT ke-81 RI.

Desainer Ali Charisma menilai setelan cokelat Teddy membawa nuansa busana tradisional yang lebih kuat.

"Menurut saya, secara visual busana Seskab Teddy cukup menarik karena terlihat berbeda dan lebih kuat membawa nuansa tradisional," kata Ali di Jakarta, Senin.

Ali yang juga menjabat sebagai Advisory Indonesian Fashion Chamber (IFC) itu mengatakan warna cokelat memberikan kesan bersahaja, natural, hangat, dan dekat dengan karakter material atau budaya Nusantara.

"Tetapi untuk mengatakan bahwa warna cokelat tersebut memiliki makna simbolik tertentu, saya kira kita perlu berhati-hati," kata dia.

Ali menilai tidak melihat adanya makna khusus yang bisa dipastikan hanya dari pemilihan warna tersebut, kecuali memang ada penjelasan resmi dari pihak yang bersangkutan.

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Dari perspektif fesyen, Ali lebih melihatnya sebagai pilihan warna yang memberikan kesan berbeda dibandingkan busana formal kenegaraan yang biasanya didominasi warna hitam, putih, biru dongker, atau warna-warna formal lainnya.

Aksesori dan elemen tradisional juga bisa memberikan karakter yang lebih kuat. Penggunaan rangkaian melati misalnya, dalam acara kenegaraan disebutnya memberikan sentuhan budaya yang cukup kuat tanpa harus mengubah keseluruhan busana menjadi pakaian adat.