Business Networking International Hadirkan Achievers Chapter

jpnn.com, JAKARTA - Business Networking International (BNI) memperkenalkan Achievers Chapter, yang merupakan chapter ke-29 dengan anggota sebanyak 52 orang pemilik bisnis.

BNI merupakan organisasi bisnis referal terkemuka di dunia yang memiliki rekam jejak panjang selama 40 tahun dan memiliki lebih dari 11.600 chapter BNI di seluruh dunia.

Kehadiran Achievers Chapter diharapkan bisa menjadi katalisator ekonomi Indonesia.

BNI Indonesia National Director Grace Hakim menjelaskan di tengah tantangan ekonomi global dan domestik, kekuatan jejaring dan kolaborasi menjadi kunci daya tahan dunia usaha.

BNI dapat mendorong terciptanya lebih banyak peluang bisnis, lapangan kerja, dan inovasi yang memberikan dampak, tidak hanya kepada pelaku ekonomi lokal namun juga bagi perekonomian Indonesia.

BNI hadir sebagai platform yang mempertemukan para pengusaha untuk saling mereferensikan, build trust dan memperkuat kualitas jejaring bisnis BNI di Indonesia.

“BNI Achievers akan menjadi salah satu role model dalam membangun ekosistem bisnis yang sehat, saling mendukung, dan berkelanjutan. Seperti chapter sebelumnya, diisi oleh para pelaku usaha lintas sektor yang memiliki semangat kolaborasi tinggi, transfer knowledge dan komitmen kuat untuk bertumbuh bersama,” ujar Grace.

Klasifikasi yang terdapat di BNI Achievers saat ini mencerminkan kekuatan dan keberagaman ekosistem bisnis yang solid, meliputi Legal & Incorporation Services, Business Services, Marketing Services & Media, Construction Services, Manufacturing & Trading, Health & Wellness, Food & Beverage, Training & Development, Event & Travel, serta IT Product & Services.