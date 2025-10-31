Busquets & Alba Pensiun, Messi Menyampaikan Respons Penuh Emosi

jpnn.com - JAKARTA - Megabintang sepak bola asal Argentina, Lionel Messi, sedih karena ditinggal pensiun Sergio Busquets dan Jordi Alba.

Messi pun menyampaikan respons penuh emosi terhadap keputusan pensiun dua sahabatnya tersebut.

Busquets lebih dahulu mengumumkan pensiun pada 26 September setelah musim reguler MLS 2025 berakhir.

Alba menyusul pada 7 Oktober dengan memilih pensiun di akhir musim.

Adapun musim 2025/2026 akan menjadi musim terakhir Messi, Alba, dan Busquets, bermain bersama di Inter Miami.

"Jujur saja, ini berat. Pertama, karena saya menyadari bahwa saya mengabdikan seluruh karier profesional untuk sepak bola, orang-orang di sekitarmu mulai pergi, dan Anda menyadari bahwa saat sendiri juga akan tiba kapan saja," kata Messi dalam wawancara dengan Fabrizio Romano pada Kamis.

Messi menganggap kehilangan Busquets dan Alba adalah kehilangan teman, baik di dalam maupun di luar lapangan. "Kedua, karena kami selalu harmonis di dalam dan di luar lapangan, dan kami berbagi begitu banyak hal bahkan dengan keluarga kami."

"Ini juga momen yang sulit bagi mereka karena meninggalkan sesuatu yang Anda cintai tak pernah mudah," ujar Messi.