Butuh Biaya Berobat TBC, Pria Mengamuk dan Curi HP di Buahbatu

jpnn.com, BANDUNG - Seorang pria berinisial AS (43 tahun) nekat melakukan perusakan dan pencurian handphone di sebuah warung di Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung.

Aksi AS diduga dipicu oleh desakan biaya berobat penyakit TBC yang dideritanya.

Kejadian bermula ketika AS mengamuk di sebuah warung milik wanita berinisial NN (49).

Pelaku juga melakukan perusakan di warung itu hingga barang jualan berantakan. Handphone milik korban dilaporkan hilang dalam kejadian tersebut.

Kapolsek Buahbatu Kompol Rezky Kurniawan mengatakan, barang-barang yang dirusak dan diambil oleh AS di antaranya satu buah tas, satu unit meja kaca, piring, gelas, dan beberapa unit handphone milik korban.

Adapun AS berdalih memiliki gangguan jiwa, tetapi hasil pemeriksaan berkata lain.

Baca Juga: 13 Perempuan Korban TPPO di Sikka Dijemput Pemda dan Polda Jabar

"Berdasarkan keterangan keluarga dan saksi, terduga pelaku diketahui memiliki riwayat penyakit TBC dan diduga membutuhkan dana untuk berobat," kata Rezky saat dikonfirmasi, Jumat (20/2/2026).

Warga yang geram mencoba mengamankan AS. Sekitar pukul 15.50 WIB, kepolisian datang untuk menangkap terduga pelaku itu.