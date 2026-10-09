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Butuh Dana Segar Rp13 Triliun Agar Ekonomi Indonesia Ajeg

Butuh Dana Segar Rp13 Triliun Agar Ekonomi Indonesia Ajeg
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Butuh investasi hingga Rp13.000 triliun untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Foto/Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Butuh investasi hingga Rp13.000 triliun untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani mengatakan dana segar triliunan tersebut dibutuhkan untuk membangun pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen.

"Lima tahun ke depan, target investasi dalam rangka kami memenuhi pertumbuhan 8 persen itu adalah Rp13.000 triliun lebih," kata Rosan di Jakarta, Kamis (8/10).

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Menurut Rosan, realisasi investasi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan, di mana pada tahun sebelumnya kontribusi dari investasi rata-rata di 28 hingga 29 persen.

"Untuk saat ini kontribusi dari investasi sudah mendekati 38 sampai 39 persen, jika dilihat selama 10 tahun terakhir investasi kurang lebih nilainya Rp9.100 triliun," katanya.

Rosan menjelaskan Bappenas menargetkan ketika ingin pertumbuhan ekonomi di angka 8 persen, maka Indonesia membutuhkan investasi hingga Rp13.000 triliun lebih dalam lima tahun ke depan.

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"Itu adalah target yang diberikan oleh Bappenas kepada kami," ujarnya.

Rosan menuturkan pada tahun 2024 realisasi investasi kurang lebih Rp1.714 triliun dan pada 2025 meningkat menjadi Rp1.931 triliun.

Butuh investasi hingga Rp13.000 triliun untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

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