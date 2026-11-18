Butuh Rp1,2 Triliun untuk Mengatasi Banjir di Kota Bandung
jpnn.com - MENGATASI banjir yang terus berulang di Kota Bandung ternyata membutuhkan dana fantastis.
Pemkot Bandung memperkirakan harus menyiapkan anggaran hingga Rp1,2 triliun untuk membangun dan membenahi infrastruktur pengairan agar sejumlah kawasan langganan banjir tidak terus menerus terendam setiap kali hujan deras.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan penanganan banjir tidak cukup hanya mengandalkan pompa air.
Sebab, sejumlah sungai dan saluran drainase sudah mengalami penyempitan sehingga kapasitasnya tidak mampu menampung debit air ketika hujan deras mengguyur Kota Bandung.
Terlebih, cuaca ekstrem yang terjadi belakangan ini memiliki karakteristik hujan berdurasi singkat dengan intensitas sangat tinggi.
Kondisi tersebut membuat sejumlah kawasan, terutama Bandung Selatan, kembali mengalami genangan.
"Secara keseluruhan, kebutuhan anggaran untuk pembangunan dan perbaikan sistem air baru diperkirakan mencapai Rp1,2 triliun. Pembangunan ini diharapkan dapat menghentikan genangan banjir yang rutin terjadi di sejumlah kawasan, mulai dari sistem Citarip, sistem Ciwastra, hingga sistem Rajasari," kata Farhan di Pendopo, Kota Bandung, Rabu (18/11).
Salah satu proyek yang disiapkan adalah pembangunan sodetan besar dari Sungai Citarip ke arah selatan hingga bertemu kawasan Jalan Soekarno-Hatta.
Pemkot Bandung membutuhkan anggaran Rp1,2 trilliun untuk membangun sodetan, saluran air, dan kolam retensi guna mengatasi banjir.
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