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Buya Anwar Sebut Penanganan Kasus Febrie Momentum Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih

Buya Anwar Sebut Penanganan Kasus Febrie Momentum Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih
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Anwar Abbas. Foto: ANTARA/HO-Dokumentasi Humas Muhammadiyah

jpnn.com, JAKARTA - Tokoh Muhammadiyah Prof. Anwar Abbas menyatakan bahwa penanganan kasus yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah harus dijadikan momentum untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Agung.

Penegakan hukum tersebut dinilai harus dilakukan secara adil dan tanpa tebang pilih.

Anwar Abbas menyampaikan bahwa situasi kondusif dalam penegakan hukum dapat terwujud apabila aparat penegak hukum menjalankan tugasnya sesuai aturan yang berlaku, tanpa mengabaikan fungsi kontrol dan pengawasan dari masyarakat.

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"Penegakan hukum akan bisa berjalan kondusif kalau para penegak hukum bisa menegakkan hukum secara adil dan benar serta prosedurnya sesuai dengan ketentuan yang ada," ujar Anwar Abbas dalam keterangannya.

Terkait penanganan kasus eks Jampidsus di Kejaksaan Agung, ia menilai setiap kasus hukum pada dasarnya dapat menjadi sarana mengembalikan kepercayaan publik.

Namun, hal itu bergantung pada komitmen aparat penegak hukum dalam memperlakukan setiap pihak secara setara di mata hukum.

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"Sebenarnya setiap kasus akan bisa dijadikan momentum untuk memperkuat kepercayaan masyarakat pada institusi hukum, asal dalam penegak hukum tidak bersifat tebang pilih dan tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Tajam ke lawan atau orang yang tidak dikenal, tapi tumpul kepada orang yang dikenal," jelasnya.

Lebih lanjut, Anwar Abbas menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mengawal proses hukum.

Lebih lanjut, Anwar Abbas menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mengawal proses hukum

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