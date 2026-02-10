menu
BWF Bongkar Format Lama, Ini Wajah Baru Bulu Tangkis Dunia

Kemenpora menargetkan dua emas pada cabor bulu tangkis di SEA Games 2025. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Badminton World Federation (BWF) resmi menetapkan peta jalan baru untuk masa depan olahraga bulu tangkis.

Bersama mitra siar dan komersialnya, Infront, BWF mengumumkan serangkaian kebijakan strategis yang dirancang untuk membawa bulu tangkis ke level global yang lebih kompetitif dan bernilai tinggi.

Langkah ini sekaligus menandai berlanjutnya kemitraan jangka panjang BWF dan Infront hingga 2034.

Kolaborasi tersebut menjadi fondasi utama bagi perubahan menyeluruh, mulai dari format kompetisi, sistem kalender, kualitas produksi siaran, hingga pengalaman yang dirasakan atlet dan penggemar di seluruh dunia.

Salah satu perubahan paling mencolok akan mulai terasa pada 2027.

BWF berencana melipatgandakan jumlah pertandingan yang diproduksi untuk siaran televisi.

Dari sebelumnya 1.410 laga per musim, jumlah tersebut melonjak menjadi sekitar 3.000 pertandingan di seluruh rangkaian turnamen resmi BWF.

Targetnya jelas, memperluas jangkauan bulu tangkis ke pasar-pasar baru dan memperkuat posisinya sebagai olahraga global.

BWF merombak besar-besaran dunia bulu tangkis. Dari format turnamen, hadiah, hingga siaran TV bakal berubah total mulai 2027.

