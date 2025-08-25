menu
JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » BWF World Championships 2025: 1 Pemain Papan Atas Tumbang di Babak Pertama

BWF World Championships 2025: 1 Pemain Papan Atas Tumbang di Babak Pertama

BWF World Championships 2025: 1 Pemain Papan Atas Tumbang di Babak Pertama
Suasana hari pertama BWF World Championship 2025 di Adidas Arena, Paris. Foto: Dimitar Dilkoff/AFP

jpnn.com - PARIS - Laga pertama babak pertama BWF World Championships 2025 di Court 2 Adidas Arena, Senin (25/8) sore WIB memakan korban.

Tunggal putra papan atas dunia, ranking empat, Li Shi Feng angkat koper.

Cowok China berusia 25 tahun itu kalah dari peringkat 27 dunia dari Jepang Yushi Tanaka dalam rubber game berdurasi satu jam sebelas menit.

Baca Juga:

Li Shi Feng menyerah 21-19, 11-21, 15-21.

Yushi Tanaka pun berhak mengantongi tiket 32 Besar dan akan berhadapan dengan tunggal putra Korea Jeon Hyeok Jin

Jeon Hyeok Jin di babak pertama menyingkirkan pemain Malaysia yang sedang berjuang bangkit kembali, Lee Zii Jia.

Baca Juga:

BWF World Championship 2025 atau Kejuaraan Dunia BWF 2025 bergulir mulai hari ini hingga Minggu 31 Agustus.

Para petahana ajang ini ialah tunggal putra Thailand Kunlavut Vitidsarn, tunggal putri Korea An Se Young, ganda putra Korea Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae, ganda putri China Chen Qing Chen/Jia Yi Fan, dan ganda campuran Seo Seung Jae/Chae Yoo Jung. (bwf/jpnn)

Baru dimulai, BWF World Championships 2025 sudah memakan korban, pemain papan atas tumbang.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

