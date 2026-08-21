BWF World Championships 2026: 5 Wakil Indonesia Masih Bertahan

jpnn.com - Sebanyak lima wakil Indonesia melaju ke perempat final BWF World Championships 2026.

Kepastian itu didapat setelah para pebulu tangkis Merah Putih menyelesaikan pertandingan babak 16 besar di Indira Gandhi Stadium, New Delhi, Kamis (20/8/2026).

Dari sektor tunggal putra, Alwi Farhan mengamankan tiket delapan besar seusai mengalahkan wakil tuan rumah Ayush Shetty dengan skor 21-19, 21-11.

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Hasil positif juga diraih dua pasangan ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari dan Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum.

Ana/Trias secara mengejutkan menumbangkan wakil Malaysia Pearly Tan/Thinaah Muralitharan melalui pertarungan tiga gim dengan skor 20-22, 21-18, 21-12.

Sementara itu, Rachel/Febi melaju setelah pasangan Jepang Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto tidak dapat melanjutkan pertandingan karena cedera.

Dari sektor ganda putra, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri juga memastikan tiket ke perempat final.

Pasangan berakronim FaFi itu FaFi itu mengalahkan pasangan Korea Kang Min-hyuk/Ki Dong-j dengan skor 21-15, 14-21, 21-12.