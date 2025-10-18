BWF World Junior Championships: Ubed Selangkah Lagi Lengkapi Gelar Juara Level Junior

jpnn.com - Pebulu tangkis Indonesia Moh. Zaki Ubaidillah menjaga asa meraih gelar juara pada ajang BWF World Junior Championships atau Kejuaraan Dunia Junior 2025.

Berlaga di National Centre of Excellence, Guwahati, Sabtu (18/10/2025), tunggal putra kelahiran 26 Juni 2007 itu menang atas wakil China Li Zhi Hang dengan skor 14-16, 16-14, 15-12.

Selepas pertandingan, pemain binaan PB Djarum itu mengaku sempat putus asa saat kehilangan fokus pada gim pertama.

Mental pebulu tangkis asal Madura itu juga masih terganggu di awal gim kedua sebelum akhirnya kembali bangkit dan menguasai permainan.

"Pertandingan hari ini sangat ketat. Walaupun di gim pertama sempat unggul, fokus saya mulai hilang sehingga poin terkejar dan lawan berbalik menang."

"Saya sempat putus asa saat tertinggal 9–13, lalu mengejar menjadi 11–14. Dalam kondisi itu, pelatih terus meyakinkan saya untuk bangkit, dan akhirnya saya bisa merebut poin demi poin," ujar Moh. Zaki Ubaidillah.

Kemenangan inimengantarkan Ubed —sapaan akrab Zaki— ke partai puncak menghadapi wakil China lainnya, Liu Yang Ming Yu.

Sebelumnya, runner up Badminton Asia Junior Championships (BAJC) 2025 itu menyingkirkan Richie Duta Richardo dengan skor 15–7, 10–15, 15–13.