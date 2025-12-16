BWF World Tour Finals 2025: Putri KW Raih Best Dressed Awards

jpnn.com - HANGZHOU - Tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani meraih penghargaan best dressed awards pada gala dinner BWF World Tour Finals 2025 di Hangzhou, Senin (15/12).

Putri KW bersanding dengan pemain ganda putra India Satwiksairaj Rankireddy.

Penghargaan diberikan oleh Presiden BWF Khunying Patama Leeswadtrakul.

Selain penghargaan Berpakaian Terbaik, gala dinner BWF World Tour Finals 2025 juga mengumumkan Shi Yu Qi (China) sebagai Pemain Tunggal Putra Terbaik 2025.

Lalu An Se Young (Korea) sebagai Tunggal Putri Terbaik 2025.

Kemudian ada;

Cheah Liek Hou (Malaysia) Tunggal Putra Para Terbaik 2025 sekaligus Ganda Para Terbaik bersama Fareez Anuar.

Victor Lai yang berusia 20 tahun, yang mencetak sejarah dengan menjadi peraih medali Kanada pertama di Kejuaraan Dunia BWF, meraih Eddy Choong Rising Star of the Year.

Kim Won Ho/Seo Seung Jae (Korea) sebagai Ganda Putra Terbaik

Liu Sheng Shu/Tan Ning (China) sebagai Ganda Putri Terbaik

Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran (Thailand) sebagai Ganda Campuran Terbaik

Ilaria Olgiati (Swiss) sebagai Tunggal Putri Para Terbaik

BWF World Tour Finals 2025 mulai bergulir besok, Rabu (17/12). (bwf/jpnn)