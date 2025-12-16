menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » BWF World Tour Finals 2025: Putri KW Raih Best Dressed Awards

BWF World Tour Finals 2025: Putri KW Raih Best Dressed Awards

BWF World Tour Finals 2025: Putri KW Raih Best Dressed Awards
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tunggal putri Indonesia Putri KW (kiri) meraih best dressed award BWF World Tour Finals 2025. Foto: IG bwf.official

jpnn.com - HANGZHOU - Tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani meraih penghargaan best dressed awards pada gala dinner BWF World Tour Finals 2025 di Hangzhou, Senin (15/12).

Putri KW bersanding dengan pemain ganda putra India Satwiksairaj Rankireddy.

Penghargaan diberikan oleh Presiden BWF Khunying Patama Leeswadtrakul.

Baca Juga:

Selain penghargaan Berpakaian Terbaik, gala dinner BWF World Tour Finals 2025 juga mengumumkan Shi Yu Qi (China) sebagai Pemain Tunggal Putra Terbaik 2025.

Lalu An Se Young (Korea) sebagai Tunggal Putri Terbaik 2025.

Kemudian ada;

Baca Juga:
  • Cheah Liek Hou (Malaysia) Tunggal Putra Para Terbaik 2025 sekaligus Ganda Para Terbaik bersama Fareez Anuar.
  • Victor Lai yang berusia 20 tahun, yang mencetak sejarah dengan menjadi peraih medali Kanada pertama di Kejuaraan Dunia BWF, meraih Eddy Choong Rising Star of the Year.
  • Kim Won Ho/Seo Seung Jae (Korea) sebagai Ganda Putra Terbaik
  • Liu Sheng Shu/Tan Ning (China) sebagai Ganda Putri Terbaik 
  • Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran (Thailand) sebagai Ganda Campuran Terbaik
  • Ilaria Olgiati (Swiss) sebagai Tunggal Putri Para Terbaik

BWF World Tour Finals 2025 mulai bergulir besok, Rabu (17/12). (bwf/jpnn)

BWF World Tour Finals 2025 baru bergulir besok, tetapi Putri KW sudah dapat penghargaan duluan. Selamat, ya, Put.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI