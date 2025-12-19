BWF World Tour Finals 2025: Siapa ke Semifinal Nomor Ganda? Cek Klasemen
Jumat, 19 Desember 2025 – 07:51 WIB
jpnn.com - HANGZHOU - Ganda campuran Prancis Thom Gicquel/Delphine Delrue menjaga peluang lulus ke semifinal BWF World Tour Finals 2025 di Hangzhou, China.
Itu setelah Thom/Delphine menundukkan ganda Thailand Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran 14-21 21-14 21-18 pada matchday 2 Grup A kemarin.
Pada MD1, Thom/Delphine kalah dari Feng Yang Zhe/Huang Dong Ping.
Kemenangan dari Dechapol/Supissara membuat Thom/Delphine punya kans besar menembus 4 Besar BWTF 2025.
Klasemen Sementara Penyisihan Grup Nomor Ganda BWTF 2025
Ganda Putra
Ganda Putri
Ganda Campuran
flashscore
Lihat klasemen penyisihan grup nomor ganda BWF World Tour Finals 2025. Persaingan masih sengit.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Hari Penentuan untuk Indonesia di BWF World Tour Finals 2025
- BWF World Tour Finals 2025: Siapa ke Semifinal Nomor Tunggal? Bukan Jojo
- BWTF 2025: Putri KW Lumayan, 3 Set Sama An Se Young dan Akane Yamaguchi
- Ujian Berat Menanti! Jadwal Wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2025 Hari Ini
- Pelajaran Pahit Jonatan Christie di Hari Pertama BWF World Tour Finals 2025
- Tumbang Menyakitkan Melawan An Se Young, Putri KW Temukan Hal Positif