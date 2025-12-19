BWF World Tour Finals 2025: Siapa ke Semifinal Nomor Tunggal? Bukan Jojo
jpnn.com - HANGZHOU - BWF World Tour Finals 2025 di Hangzhou hari ini memasuki matchday terakhir penyisihan grup.
Sejumlah pemain sudah memastikan lulus ke semifinal (Top 2 di grup), tetapi tak termasuk wakil-wakil Indonesia.
Di tunggal putra, Jonatan 'Jojo' Christie yang berada di Grup A, sudah dua kali kalah tanpa meraih satu gim/set pun.
Itu membuat kans Jojo finis di 2 Besar Grup A tertutup. Andai pun menang 2-0 di laga terakhir grup hari ini melawan Christo Popov (yang sudah memastikan tiket semifinal), Jojo belum bisa menyalip tabungan gim Popov, Anders Antonsen, dan Kunlavut Vitidsarn.
"Masih ada satu pertandingan lagi, meski sudah tidak menentukan, tetapi saya akan mencoba tampil sebaik mungkin," kata Jojo.
Persaingan di Grup A itu bakal klimaks dengan laga penentuan antara Antonsen vs Vitidsarn hari ini. Kedua pemain sama-sama kalah dari Popov, tetapi sama-sama menang dari Jojo.
Laga Antonsen vs Vitidsarn di Grup A BWF World Tour Finals 2025 hari ini bakal seru. Menentukan.
