BWTF 2025: Putri KW Lumayan, 3 Set Sama An Se Young dan Akane Yamaguchi

jpnn.com - HANGZHOU – Putri Kusuma Wardani gagal menembus semifinal BWF World Tour Finals 2025.

Itu setelah Putri menelan kekalahan kedua pada penyisihan Grup A BWTF 2025.

Mengayun raket di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium Court 1, Kamis (18/12) pagi WIB, Putri KW kalah dari ranking tiga dunia Akane Yamaguchi (Jepang).

Putri KW kalah 24-22, 19-21, 13-21.

Klasemen Penyisihan Grup Tunggal Putri BWTF 2025 (hingga Kamis 18/12 10.00 WIB)

flashscore

Pada hari pertama BWTF 2025 kemarin, Putri KW juga gagal menang, menyerah di tangan peringkat satu dunia An Se Young (Korea) 16-21, 21-8, 8-21.

Kini Putri tinggal menyisakan satu pertandingan lagi di grup, yakni meladeni Tomoka Miyazaki (Jepang).

Apa pun hasil laga melawan Tomoka, Putri belum bisa melangkah ke semifinal. (bwf/jpnn)