menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » BWTF 2025: Putri KW Lumayan, 3 Set Sama An Se Young dan Akane Yamaguchi

BWTF 2025: Putri KW Lumayan, 3 Set Sama An Se Young dan Akane Yamaguchi

BWTF 2025: Putri KW Lumayan, 3 Set Sama An Se Young dan Akane Yamaguchi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - HANGZHOU – Putri Kusuma Wardani gagal menembus semifinal BWF World Tour Finals 2025.

Itu setelah Putri menelan kekalahan kedua pada penyisihan Grup A BWTF 2025.

Mengayun raket di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium Court 1, Kamis (18/12) pagi WIB, Putri KW kalah dari ranking tiga dunia Akane Yamaguchi (Jepang).

Baca Juga:

Putri KW kalah 24-22, 19-21, 13-21.

Klasemen Penyisihan Grup Tunggal Putri BWTF 2025 (hingga Kamis 18/12 10.00 WIB)
BWTF 2025: Putri KW Lumayan, 3 Set Sama An Se Young dan Akane Yamaguchiflashscore

Pada hari pertama BWTF 2025 kemarin, Putri KW juga gagal menang, menyerah di tangan peringkat satu dunia An Se Young (Korea) 16-21, 21-8, 8-21.

Baca Juga:

Kini Putri tinggal menyisakan satu pertandingan lagi di grup, yakni meladeni Tomoka Miyazaki (Jepang).

Apa pun hasil laga melawan Tomoka, Putri belum bisa melangkah ke semifinal. (bwf/jpnn)

Lihat klasemen sementara tunggal putri BWF World Tour Finals 2025 setelah Putri KW meladeni Akane Yamaguchi.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI