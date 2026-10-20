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By The Sea PIK Jadi Destinasi Belanja Wisman, Produk Lokal Jadi Incaran

By The Sea PIK Jadi Destinasi Belanja Wisman, Produk Lokal Jadi Incaran
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By The Sea PIK di kawasan Golf Island, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, yang menjadi salah satu lokasi favorit bagi wisatawan mancanegara yang hendak berbelanja produk-produk lokal Indonesia. Foto: Dok. PIK

jpnn.com, JAKARTA - Produk lokal Indonesia kian memperoleh perhatian dari wisatawan mancanegara atau wisman. Salah satu lokasi yang menjadi tujuan wisata belanja yang menjadi favorit wisman ialah By The Sea PIK di kawasan Golf Island, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.

Destinasi perbelanjaan bernuansa tropis tersebut menghadirkan berbagai merek fesyen, kecantikan, dan gaya hidup yang sebagian besar berasal dari industri kreatif dalam negeri.

Keberadaan merek lokal menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan asing yang ingin mencari produk berbeda saat berkunjung ke Jakarta.

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Wisatawan asal Malaysia tercatat menunjukkan minat terhadap produk fesyen, parfum, perawatan kulit, hingga tas lokal. Sebagian dari mereka memanfaatkan kunjungan ke PIK untuk membeli barang titipan konsumen di negara asal.

Tourism Planning PIK Tourism Board Ricky Adiputra menjelaskan wisatawan Malaysia memiliki pola kunjungan yang relatif stabil sepanjang tahun.

By The Sea PIK Jadi Destinasi Belanja Wisman, Produk Lokal Jadi Incaran

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Kedekatan geografis, kemudahan perjalanan udara, serta keberagaman destinasi di PIK turut mendukung aktivitas wisata tersebut.

Minat terhadap produk lokal tidak hanya datang dari Malaysia. Wisatawan Brunei Darussalam juga tercatat memiliki ketertarikan akan tas lokal, sedangkan wisatawan Singapura menjadi bagian dari pengunjung yang menikmati fasilitas belanja dan kuliner di By The Sea.

Salah satu lokasi yang menjadi tujuan wisata belanja adalah By The Sea PIK di kawasan Golf Island, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.

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