BYD Ajak Komunitas BEYOND Kenali Teknologi Dual Mode dan Jajal Sensasi Berkendara M6 DM

jpnn.com, JAKARTA - PT BYD Motor Indonesia terus memperkuat komitmennya dalam membangun pemahaman masyarakat terhadap kendaraan energi baru melalui berbagai inisiatif edukatif yang melibatkan para pengguna secara langsung.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui BEYOND Technology Talks, sebuah program yang ditujukan bagi komunitas resmi pengguna BYD, BEYOND, dan diselenggarakan dalam rangkaian GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

BEYOND Community merupakan komunitas resmi pengguna mobil BYD di Indonesia yang pertama kali diresmikan pada Agustus 2024.

Sejak diluncurkan, komunitas ini terus berkembang dan saat ini telah memiliki lebih dari 3.000 member yang tersebar di seluruh Indonesia, menjadikannya wadah bagi para pengguna BYD untuk saling berbagi pengalaman, memperoleh informasi seputar teknologi kendaraan listrik, serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh BYD Indonesia.

Diikuti sekitar 50 anggota komunitas BEYOND, kegiatan ini menghadirkan ruang bagi para pengguna untuk mengenal lebih dekat Battery Electric Vehicle (BEV) dan Dual Mode (DM) Technology melalui sesi diskusi bersama para ahli, eksplorasi area interaktif di booth BYD, hingga pengalaman berkendara secara langsung melalui test drive.

Melalui pendekatan yang menggabungkan edukasi dan pengalaman nyata, BYD ingin membantu para pengguna memahami bagaimana inovasi yang dihadirkan dapat memberikan manfaat dalam berbagai kebutuhan mobilitas sehari-hari.

Bagi BYD, membagikan pengetahuan mengenai teknologi kendaraan energi terbarunya menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat dan penggunanya.