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BYD Atto 1 Generasi Anyar Makin Melar, Bakal Kurang Lincah

BYD Atto 1 Generasi Anyar Makin Melar, Bakal Kurang Lincah
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Sketsa BYD Atto 1 terbaru. Foto: carnewschina

jpnn.com - Bos Penjualan BYD Ocean Series Zhang Zhuo membocorkan sketsa resmi BYD Atto 1—atau yang lebih dikenal sebagai Seagull di kandangnya.

Mobil listrik yang selama ini dikenal berbodi mungil itu bersiap ganti kulit total.

Bukan sekadar facelift manis, generasi terbarunya ini tampak seperti lompatan kelas.

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Visualnya kini tampil jauh lebih berani dan tajam. Lampu depan berbentuk trisula, lekukan bodi tegas, plus fender lebar bikin tongkrongannya terkesan makin berotot.

Atap bergaya floating roof dan pelek 16 inci delapan palang melengkapi aura sporty yang berusaha dibawanya.

Namun, kejutan paling besarnya ada pada ukuran. Lupakan bayangan mobil listrik imut yang serba sempit.

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Data pengajuan ke regulator China membocorkan bahwa bodinya kini membengkak signifikan.

Panjangnya bertambah 425 mm menjadi 4.205 mm, sementara jarak sumbu rodanya melar 150 mm. 

Bos Penjualan BYD Ocean Series Zhang Zhuo membocorkan sketsa resmi BYD Atto 1—atau yang lebih dikenal sebagai Seagull di kandangnya.

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