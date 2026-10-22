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BYD Atto 1 Resmi Mengaspal, Harga Mulai Rp 170 Jutaan

BYD Atto 1 Resmi Mengaspal, Harga Mulai Rp 170 Jutaan
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BYD Atto 1 terbaru di Tiongkok. Foto: byd

jpnn.com - Pasar mobil listrik mungil kembali panas, seusai BYD resmi meluncurkan generasi kedua Seagull di Zhengzhou, Henan, China.

Di Indonesia, mobil listrik hatchback ini lebih familier menyapa publik dengan nama BYD Atto 1.

Daya tarik utamanya jelas ada pada label harga. Generasi teranyar dibanderol mulai 65.900 yuan hingga 99.900 yuan.

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Kalau dikonversikan ke Rupiah (kurs 1 yuan sekitar Rp 2.689), angkanya berada di kisaran Rp 177,2 jutaan sampai Rp 268,6 jutaan.

Menariknya, varian terendahnya justru lebih murah sekitar Rp 10,8 juta dibanding model sebelumnya.

Atto 1 terbaru diklaim membawa lompatan teknologi di kelasnya, seperti flash charging dengan waktu hanya 5 meniit (10% ke 70%).

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Teknologi itu terpasang pada tiga varian atas—Ease, Flight, dan Smart—yang dijual mulai Rp 204 jutaan.

Soal kebutuhan harian, BYD menyediakan dua pilihan baterai.

Pasar mobil listrik mungil kembali panas, seusai BYD resmi meluncurkan generasi kedua Seagull di Zhengzhou, Henan, China.

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