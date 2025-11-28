BYD Atto 2 DM-i Mengaspal, Tingkat Efisiensinya Setara Motor Matic Harian

jpnn.com - BYD membuat kejutan di pasar otomotif Eropa lewat Atto 2 DM-i, model plug-in hybrid (PHEV) yang mengaspal di Spanyol.

Hadir sebagai saudara dari versi listrik murninya, Atto 2 DM-i tampil dengan karakter berbeda—lebih berotot, lebih efisien, dan dijejali teknologi yang memanjakan pengendara.

Perbedaan paling mencolok langsung terlihat di bagian depan. Alih-alih wajah tertutup seperti varian EV, Atto 2 DM-i kini mengusung gril besar yang berfungsi mendinginkan mesin hybrid.

Dimensinya tetap kompak, sekitar 4,3 meter, dipadukan pelek 17 inci, lampu LED depan yang modern, serta bilah lampu belakang lebar.

Masuk ke kabin, atmosfer modern langsung terasa. Layar sentuh 12,8 inci yang bisa diputar menjadi pusat komando digital.

Sementara itu, jok kulit vegan, ambient light, panoramic sunroof hingga kompartemen penyimpanan lengkap—termasuk tempat kacamata dan pengisian daya nirkabel.

Kapasitas bagasinya pun lega, 425 liter yang bisa diekspansi hingga 1.335 liter saat jok belakang dilipat.

Ada pula fitur Vehicle-to-Load (V2L), memungkinkan mobil menyuplai listrik 3,3 kW ke perangkat eksternal.