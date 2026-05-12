BYD Bersiap Meluncurkan Atto 1 Terbaru, Bawa Penyegaran Menarik

jpnn.com, JAKARTA - BYD Indonesia mengumumkan tengah menyiapkan varian baru dari Atto 1 untuk diperkenalkan kepada publik di tanah air.

Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Head of Public & Government Relations PT BYD Motor Indonesia Luther Panjaitan saat ditemui di Jakarta, Selasa (12/5).

Kami mempersiapkan (Atto 1, red) dalam waktu dekat untuk menginformasikan secara resmi pengembangan apa, development apa di produk ini,” kata Luther Panjaitan di Jakarta, Selasa.

Saat ini, beredar kabar bahwa jenama tersebut menaikkan harga untuk produk Atto 1 hingga Rp 10 juta.

Luther meyakini bahwa kenaikan tersebut bukan semata-mata, tetapi akan ada kejutan pada mobil listrik tersebut.

“Kami ada berencana menambah varian baru untuk melengkapi segmen market tertentu di Atto 1,” tegas dia.

Baca Juga: Generasi Baru BYD Atto 3 Kena Rombak dari Dimensi hingga Sistem Penggerak

Salah satu unggahan akun media sosial menyebutkan terdapat beberapa perubahan yang dimiliki oleh kendaraan tersebut seperti spion elektrik, jok driver elektrik dan juga console tengah lebih lega dengan column shifter baru untuk varian Dynamic.

Sementara untuk varian Premium, kendaraan Atto 1 ini juga memiliki beberapa perubahan yang lebih modern mulai dari spion lipat elektrik, kamera 360 Panoramic dan juga Console tengah lebih lega dan modern dengan column shifter Translate.