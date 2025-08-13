menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » BYD dan Denza Menerima Respons Positif Selama GIIAS 2025

BYD dan Denza Menerima Respons Positif Selama GIIAS 2025

BYD dan Denza Menerima Respons Positif Selama GIIAS 2025
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
BYD Atto 1 menerima respons positif di GIIAS 2025. Foto: ridho

jpnn.com, SEMARANG - Keikutsertaan PT. BYD Motor Indonesia di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025, menuai hasil positif.

Selama 11 hari pameran otomotif itu, brand asal Tiongkok tersebut membukukan ribuan surat pemesanan kendaraan (SPK).

Head of Marketing PR & Government Relation BYD Indonesia Luther Panjaitan mengatakan BYD dan Denza (sub brand premium) mendapatkan respons positif dari pengunjung GIIAS 2025.

Baca Juga:

"Selama GIIAS 2025, BYD dan Denza berhasil menerima total 4.195 SPK," kata Luther saat acara Media Test Drive BYD Atto 1 di Semarang, Rabu (13/8).

Namun, Luther tidak memerinci jumlah masing-masing line up atau per model.

Dia hanya menyebut porsi dari keduanya masih didominasi mobil-mobil BYD.

Baca Juga:

Luther juga tidak memungkiri bahwa model hatchback listrik Atto 1 yang diluncurkan di lantai GIIAS 2025 menjadi yang terlaris.

"Angkanya belum bisa kami klasifikasikan. Yang jelas Atto 1 mendominasi dari jumlah penjualan tersebut," tegas Luther.

Keikutsertaan PT. BYD Motor Indonesia di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025, menuai hasil positif.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI