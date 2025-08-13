BYD dan Denza Menerima Respons Positif Selama GIIAS 2025

jpnn.com, SEMARANG - Keikutsertaan PT. BYD Motor Indonesia di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025, menuai hasil positif.

Selama 11 hari pameran otomotif itu, brand asal Tiongkok tersebut membukukan ribuan surat pemesanan kendaraan (SPK).

Head of Marketing PR & Government Relation BYD Indonesia Luther Panjaitan mengatakan BYD dan Denza (sub brand premium) mendapatkan respons positif dari pengunjung GIIAS 2025.

"Selama GIIAS 2025, BYD dan Denza berhasil menerima total 4.195 SPK," kata Luther saat acara Media Test Drive BYD Atto 1 di Semarang, Rabu (13/8).

Namun, Luther tidak memerinci jumlah masing-masing line up atau per model.

Dia hanya menyebut porsi dari keduanya masih didominasi mobil-mobil BYD.

Luther juga tidak memungkiri bahwa model hatchback listrik Atto 1 yang diluncurkan di lantai GIIAS 2025 menjadi yang terlaris.

"Angkanya belum bisa kami klasifikasikan. Yang jelas Atto 1 mendominasi dari jumlah penjualan tersebut," tegas Luther.