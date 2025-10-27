menu
BYD Gandeng Honor Bikin Ekosistem Pintar Antara Mobil Listrik dengan Smartphone

BYD jalin kerja sama dengan Honor. Foto ilustrasi: ridho

jpnn.com - Ketika mobil dan ponsel mulai "bicara" dalam bahasa yang sama, masa depan terasa makin dekat. Itulah yang coba diwujudkan BYD dan Honor lewat kolaborasi tersebut.

Dua raksasa teknologi asal Tiongkok itu bergandengan menciptakan ekosistem yang menghubungkan mobil listrik dengan ponsel pintar secara mulus—tanpa batas.

Teknologi konektivitas dari Honor akan terintegrasi dengan DiLink Smart System, asisten mengemudi pintar generasi terbaru milik BYD.

Hasilnya, pengalaman berkendara tak lagi sekadar soal mesin dan setir, melainkan tentang bagaimana mobil bisa “mengerti” penggunanya.

Bayangkan: cukup kantongi ponsel Honor, dan mobil BYD otomatis mengenali Anda.

Pintu terbuka, mesin menyala, dan pengaturan kabin menyesuaikan preferensi pribadi—semuanya tanpa perlu menyentuh apa pun.

Fitur dimungkinkan berkat kunci digital berbasis Bluetooth berpresisi tinggi. Praktis, aman, dan futuristis.

Namun, BYD dan Honor tak berhenti di sana. Mereka juga melakukan riset bersama untuk mengembangkan teknologi lintas platform berbasis AI.

