menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » BYD Gaspol ke Timur! 3 Diler Sekaligus Dibuka di Sulawesi

BYD Gaspol ke Timur! 3 Diler Sekaligus Dibuka di Sulawesi

BYD Gaspol ke Timur! 3 Diler Sekaligus Dibuka di Sulawesi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
BYD buka 3 diler baru di Sulawesi. Foto: byd

jpnn.com, JAKARTA - BYD tampaknya tak ingin perkembangan mobil listrik hanya berputar di kota-kota besar Pulau Jawa saja. Kini mereka menyasar wilayah Indonesia Timur.

Pabrikan asal Tiongkok itu telah menyalakan “listrik” dari Timur, dengan membuka tiga diler baru sekaligus di Palu, Manado, dan Kendari.

Langkah itu bukan sekadar ekspansi jaringan, melainkan upaya serius PT. BYD Motor Indonesia memperluas akses mobilitas hijau hingga ke pelosok Nusantara.

Baca Juga:

Bersama mitra diler resminya, Haka Auto, BYD menghadirkan fasilitas 3S (Sales, Service, Spare Parts) di tiga kota strategis tersebut.

“Melalui kehadiran diler di Palu, Manado, dan Kendari, kami ingin memastikan setiap masyarakat di mana pun berada, punya kesempatan yang sama untuk menikmati teknologi kendaraan listrik yang efisien dan ramah lingkungan,” ucap Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia Eagle Zhao, Kamis (6/11).

Langkah tersebut juga menegaskan posisi BYD bukan hanya sebagai pemain global kendaraan energi baru, tetapi juga pemerataan ekosistem mobil listrik di Indonesia.

Baca Juga:

Kerja sama BYD dengan Haka Auto sendiri sudah terjalin sejak awal kehadiran BYD di tanah air pada 2024.

Sebagai flagship dealer partner, Haka Auto berperan penting memperkuat jaringan distribusi dan layanan purnajual dengan standar global.

BYD tampaknya tak ingin perkembangan mobil listrik hanya berputar di kota-kota besar Pulau Jawa saja. Kini mereka menyasar wilayah Indonesia Timur.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI