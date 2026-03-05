BYD Great Tang, SUV Listrik Flagship yang Siap Tantang Kia EV9

jpnn.com - Produsen mobil asal Tiongkok, BYD kembali menambah jajaran SUV listrik barunya dengan meluncurkan Great Tang pada Kamis (5/3).

SUV listrik flagship segmen D pertama di bawah jajaran Dynasty itu diposisikan sebagai model terbesar dan paling mewah di lini SUV BYD.

General Manager Divisi Penjualan Online Dynasty BYD, Lu Tian mengonfirmasi bahwa mobil ini akan tampil perdana pada 5 Maret.

Meskipun BYD belum merilis informasi resmi lengkap, Great Tang pernah masuk dalam dokumen pendaftaran regulasi yang menunjukkan beberapa detail awal.

Dilaporkan Electrek pada Rabu, secara dimensi, SUV tersebut memiliki panjang 5.263 mm, lebar 1.999 mm, dan tinggi 1.790 mm, dengan jarak sumbu roda 3.130 mm.

SUV asal Tingkok itu disebut akan bersaing dengan rivalnya seperti BMW iX, Kia EV9, dan Hyundai Ioniq 9.

Sebab, BYD Great Tang memiliki dimensi yang sama dari para rivalnya.

Sama seperti beberapa SUV listrik besar lainnya, Great Tang akan tersedia dengan konfigurasi tujuh penumpang.