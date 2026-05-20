BYD M6 Cross PHEV Hadir di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - BYD baru saja memperkenalkan generasi terbaru dari M6 melalui BYD M6 Cross Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) di Indonesia.

Mobil keluarga itu hadir dengan membawa teknologi DM (Dual Mode), yang menggabungkan sistem kendaraan listrik dan hybrid dalam satu paket.

Presiden Direktur PT. BYD Motor Indonesia, Eagle Zhou, mengatakan kendaraan tersebut sudah bisa dijajal konsumen di seluruh diler resmi BYD.

Menurut dia, momentum peluncuran M6 Cross PHEV dinilai tepat di tengah kondisi harga bahan bakar minyak yang terus meningkat.

Situasi itu membuat banyak konsumen mulai melirik kendaraan yang lebih efisien, tetapi tetap nyaman digunakan untuk mobilitas harian maupun perjalanan jauh.

“Teknologi ini berbasis EV, tetapi tetap memberikan fleksibilitas dan menghilangkan kekhawatiran soal jarak tempuh,” ujar Eagle Zhou.

Teknologi DM yang dibawa BYD diklaim sudah digunakan lebih dari 7,5 juta kendaraan di berbagai negara.

Sistem tersebut memungkinkan mobil berjalan menggunakan tenaga listrik untuk penggunaan dalam kota, sementara mesin konvensional akan bekerja saat dibutuhkan untuk perjalanan jarak jauh.