BYD M9 2026: Canggih dan Melangkah Lebih Jauh
jpnn.com - Di tengah gempuran mobil listrik dan hybrid dari berbagai merek dunia, BYD tak mau ketinggalan memperkuat posisinya di segmen MPV premium.
BYD baru saja merilis versi terbaru M9 2026 yang bukan hanya lebih mewah—tetapi juga cerdas dan efisien.
BYD M9 terbaru dibekali baterai “Blade” berkapasitas lebih besar, yang menjadi jantung peningkatan performa dan efisiensi.
Dalam mode hybrid, konsumsi bahan bakarnya kini hanya 4,9–5,0 liter per 100 km, turun 0,4 liter dari versi sebelumnya.
Hasilnya? Mobil bisa menjelajah hingga 1.163 km dalam satu kali pengisian.
Dari sisi tampilan, M9 tetap tampil gagah dengan gril “dragon-scale” khas BYD dan bilah lampu depan tembus pandang yang memberi kesan futuristik.
Varian tertinggi M9 kini membawa fitur yang lebih “sakti”: sensor Lidar di atap.
Lidar merupakan bagian dari sistem “God’s Eye B”, yang memberi kemampuan navigasi kota dan parkir otonom tingkat lanjut.
