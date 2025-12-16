BYD Membuka Selubung Seal 08 dan Sealion 08, Dijual Awal Tahun 2026

jpnn.com - BYD memberi sinyal kuat soal arah masa depannya. Perusahaan membuka selubung dua model baru yang dijadwalkan meluncur pada kuartal pertama 2026, yakni Sedan Seal 08 dan SUV Sealion 08.

Keduanya hadir membawa teknologi terbaru BYD sekaligus menandai babak lanjutan ekspansi seri Ocean.

BYD Seal 08 dan Sealion 08 berada di bawah payung Ocean Series, lini yang akan terus diperluas dengan kehadiran Seal 09 dan Sealion 09 di waktu berikutnya.

Strategi itu menegaskan ambisi BYD membanjiri pasar dengan portofolio mobil listrik yang kian beragam.

Menariknya, dua model anyar tersebut dibangun dari mobil konsep Ocean S yang lebih dahulu mencuri perhatian di Shanghai Auto Show 2025, April lalu.

Dari sanalah lahir bahasa desain Ocean Aesthetic 2.0, pendekatan visual baru yang memadukan kesan futuristis dengan garis bodi yang lebih matang dan elegan.

BYD Seal 08, pabrikan sudah lebih dahulu mengajukan izin pada awal Februari.

Sedan listrik memiliki dimensi panjang 4.720 mm, lebar 1.880 mm, tinggi 1.495 mm, dengan jarak sumbu roda 2.820 mm—proporsi yang menempatkannya pas di segmen sedan menengah modern.