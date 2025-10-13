BYD Mempoduksi Mobil Listrik ke-14 Juta di Pabrik Baru Brasil

jpnn.com - BYD menjadi produsen mobil pertama yang menembus 14 juta unit kendaraan energi baru (NEV), mencakup mobil listrik murni (BEV) dan plug-in hybrid (PHEV).

Pencapaian monumental itu makin istimewa, karena unit ke-14 juta resmi meluncur dari jalur produksi di pabrik baru BYD Camaçari, Brazil.

Peresmian mobil NEV ke-14 juta disaksikan langsung oleh Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, yang turut hadir merayakan momentum tersebut.

Pabrik di Camaçari adalah fasilitas produksi kendaraan listrik pertama BYD di luar Tiongkok.

Kompleks industri canggih BYD Brasil sebelumnya merupakan bekas pabrik Ford, kini telah diakuisisi serta direkonstruksi menjadi pusat inovasi EV modern.

Model-model awal yang dirakit di fasilitas baru termasuk BYD Seagull (dikenal sebagai Atto 1 di Indonesia), Song Pro, dan King.

Line up Model yang Mengerek Sukses BYD

Keberhasilan BYD mencapai angka produksi fantastis didukung oleh line-up produk mereka yang luas dan populer di berbagai segmen pasar.