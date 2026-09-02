BYD Merilis SUV Terbaru, Ada Varian Hybrid, Sebegini Harganya

jpnn.com, TIONGKOK - Pabrikan mobil asal China, BYD menambah jajaran mobil elektrifikasinya dengan meluncurkan Sealion 08 untuk pasar domestik.

Mobil yang ditawarkan dalam dua varian, yakni hybrid dan listrik berbasis baterai dibanderol mulai dari 229.900 yuan atau sekitar Rp607,3 juta hingga 279.900 yuan atau sekitar Rp739,3 juta.

Mobil yang bermain di kelas SUV itu hadir dengan bahasa desain "Ocean Aesthetics 2.0".

Bagian bagian depannya dipasangi lampu jalan siang (Daytime Running Light (DRL) "Ice Eye."

BYD Sealion 08 memiliki garis bahu memanjang di samping dan desain bodi ramping.

Mobil ini hadir dengan pilihan pelek berukuran 20 atau 21 inci yang dilengkapi dengan penutup tengah roda sehingga logo merek tetap berada pada posisi yang sama ketika roda berputar.

Bagian belakang mobil dipasangi lampu belakang sepanjang 1.982 mm dengan desain gradasi yang terinspirasi dari pasang surut laut dalam.

BYD Sealion 08 berukuran panjang 5.115 mm, lebar 1.999 mm, tinggi 1.800 mm, dan jarak sumbu roda 3.030 mm.