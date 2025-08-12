BYD Mulai Memproduksi SUV Hybrid, Meluncur Akhir Tahun Ini

jpnn.com - Produsen mobil asal Tiongkok, BYD mengumumkan bahwa kendaraan plug hybrid Fang Cheng Bao Ti7 sudah mulai memasuki jalur produksi massal.

SUV lima penumpang itu rencanan dirilis secara resmi pada akhir tahun ini.

Dilaporkan Carnewschina pada Senin (11/8) waktu setempat, crossover itu akan memasuki pasar domestik Tiongkok dengan menawarkan mesin DMS baru dengan dua motor listrik berpadu mesin berkapasitas 1,5 liter.

Fang Cheng Bao (FCB) merupakan merek off-road kelas atas yang diluncurkan oleh BYD pada 2023.

Lini modelnya saat ini mencakup tiga crossover, yakni Bao 5 (Leopard 5), Bao 8 (Leopard 8), dan Ti3 (Tai 3, Titanium 3).

Khusus untuk FCB akan dijual di luar Tiongkok dengan merek Denza.

Sementara untuk seri Ti7 (Tai 7, Titanium 7) akan menjadi mobil keempat FCB yang memasuki pasar di Tiongkok pada 11 Agustus.

Gelombang pertama crossover FCB Ti7 yang diproduksi massal telah keluar dari jalur produksi di China.