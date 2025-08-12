BYD Mulai Memproduksi SUV Hybrid, Meluncur Akhir Tahun Ini
jpnn.com - Produsen mobil asal Tiongkok, BYD mengumumkan bahwa kendaraan plug hybrid Fang Cheng Bao Ti7 sudah mulai memasuki jalur produksi massal.
SUV lima penumpang itu rencanan dirilis secara resmi pada akhir tahun ini.
Dilaporkan Carnewschina pada Senin (11/8) waktu setempat, crossover itu akan memasuki pasar domestik Tiongkok dengan menawarkan mesin DMS baru dengan dua motor listrik berpadu mesin berkapasitas 1,5 liter.
Fang Cheng Bao (FCB) merupakan merek off-road kelas atas yang diluncurkan oleh BYD pada 2023.
Lini modelnya saat ini mencakup tiga crossover, yakni Bao 5 (Leopard 5), Bao 8 (Leopard 8), dan Ti3 (Tai 3, Titanium 3).
Khusus untuk FCB akan dijual di luar Tiongkok dengan merek Denza.
Sementara untuk seri Ti7 (Tai 7, Titanium 7) akan menjadi mobil keempat FCB yang memasuki pasar di Tiongkok pada 11 Agustus.
Gelombang pertama crossover FCB Ti7 yang diproduksi massal telah keluar dari jalur produksi di China.
BYD mengumumkan bahwa kendaraan plug hybrid sudah mulai memasuki jalur produksi massal.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Geely Mengumumkan Akan Merakit Mobil Listrik Kedua di Indonesia, BYD Kapan?
- Hyundai Stargazer Cartenz dan Cartenz X Mulai Diproduksi di Cikarang
- DiSus-C, Inovasi Terkini BYD Merevolusi Suspensi untuk Kenyamanan di Setiap Kondisi
- Setahun Eksistensi BEYOND, Konsistensi Membangun Ekosistem EV Bersama BYD
- Jurus BYD Memanjakan Pelanggan, Siapkan 100 Dealer untuk Perluas Jaringan dan Layanan Prima 24 Jam
- Jajaran Mobil SUV Hybrid Rp 300 Jutaan yang Mejeng di GIIAS 2025