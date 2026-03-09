BYD Pamer Teknologi Baru: Cas Kilat 5 Menit, Jarak Tempuh Bisa Tembus 1.000 Km
jpnn.com - Produsen kendaraan listrik asal China, BYD, kembali mengguncang industri otomotif global.
BYD memperkenalkan Blade Battery generasi kedua bersama teknologi FLASH Charging yang diklaim mampu memangkas waktu pengisian daya kendaraan listrik secara drastis.
Inovasi ini disebut sebagai jawaban atas dua persoalan yang selama ini kerap dikeluhkan pengguna kendaraan listrik, yakni lamanya proses pengisian baterai serta penurunan performa saat digunakan di suhu dingin.
Dalam demonstrasinya, teknologi terbaru tersebut mampu mengisi baterai dari 10 persen hingga 70 persen hanya dalam waktu sekitar lima menit.
Adapun untuk mencapai 97 persen kapasitas baterai, prosesnya diklaim cukup memakan waktu sekitar sembilan menit.
Kecepatan itu bahkan tetap stabil ketika kendaraan berada di kondisi suhu ekstrem.
Dalam pengujian pada temperatur hingga -30 derajat celsius, waktu pengisian dari 20 persen menuju 97 persen hanya bertambah sekitar tiga menit dibandingkan kondisi suhu normal.
Ketua sekaligus Presiden BYD Wang Chuanfu menilai perkembangan industri kendaraan listrik masih dihadapkan pada sejumlah tantangan besar yang perlu segera dijawab.
