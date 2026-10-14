BYD Pamer Teknologi Flash Charging di Indonesia, Isi Daya Baterai Makin Ngebut

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - BYD kembali membuat gebrakan di pasar otomotif nasional dengan meluncurkan teknologi Flash Charging yang bisa memangkas waktu pengisian daya secara siginfikan dan Blade Battery generasi kedua di Indonesia pada Rabu (14/10).

Teknologi itu diklaim mampu mengisi daya baterai dari 10 persen hingga 70 persen dalam lima menit.

Sementara pengisian dari 10 persen hingga 97 persen membutuhkan waktu sekitar sembilan menit.

Inovasi itu menjadi langkah penting BYD dalam menjawab salah satu tantangan utama penggunaan kendaraan listrik, yaitu waktu pengisian daya, sekaligus menghadirkan pengalaman mobilitas yang semakin praktis bagi konsumen.

Vice President of BYD Co., Ltd. and General Manager of BYD Asia-Pacific Auto Sales Division Liu Xueliang menegaskan pengenalan kedua inovasi ini di Indonesia merupakan bagian dari upaya BYD untuk memperluas akses konsumen terhadap kemajuan teknologi global, khususnya di pasar strategis seperti Indonesia.

“Melalui Blade Battery generasi kedua dan Flash Charging, kami terus mendorong batas kemampuan teknologi kendaraan listrik untuk menghadirkan pengalaman berkendara yang semakin praktis dan nyaman,” ujar Liu.

Dia menambahkan dengan teknologi tersebut pengguna tidak lagi menunggu lama saat mengisi kendaraan listrik.

“Lima dan sembilan menit adalah waktu yang hampir sama dengan jika kami memesan secangkir kopi, atau mendengarkan sekitar dua lagu,” tuturnya.