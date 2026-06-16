BYD Pastikan Setiap Penjualan Mobil Berdampak bagi Anak Sekolah
jpnn.com, JAKARTA - PT BYD Motor Indonesia kembali mendukung akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia melalui program “Small Steps for Tomorrow” yang digelar di Plataran Hutan Kota GBK, Jakarta.
Program itu merupakan bagian keberlanjutan dari tanggung jawab sosial BYD guna mendukung generasi muda Indonesia untuk melangkah lebih jauh dalam meraih mimpi dan masa depan yang lebih baik.
Melalui inisiatif ini, setiap kendaraan BYD yang terjual akan menjadi bagian dari kontribusi dalam mendukung kebutuhan sekolah serta perjalanan pendidikan anak-anak Indonesia.
Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao mengungkapkan keberlanjutan tidak hanya tentang bagaimana inovasi teknologi terus berkembang, tetapi juga bisa dirasakan oleh masyarakat luas, termasuk generasi muda.
"Setiap kendaraan BYD yang terjual turut menjadi bagian dari kontribusi kami dalam memperluas jangkauan program ini. Bersama mitra dan jaringan dealer BYD, kami akan memperluas jangkauan program ini hingga 45 kota di Indonesia,” ujar Eagle.
Kegiatan tersebut merupakan rangkaian yang sudah berjalan beberapa Minggu lalu.
Melalui program ini, BYD memberikan total 1.200 pasang sepatu dan tas sekolah bagi pelajar yang membutuhkan.
Program ini menjangkau total 12 sekolah yang dilaksanakan secara bertahap di sejumlah kota dan wilayah seperti Bekasi, Bogor, Depok, Serang, Semarang, Kediri, Bali, hingga Lampung untuk menjangkau siswa-siswa yang membutuhkan.
BYD mengungkapkan setiap kendaraan yang terjual akan menjadi bagian dari kontribusi dalam mendukung kebutuhan sekolah anak-anak.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Saat BBM Terus Naik, BYD M6 DM Tawarkan Solusi Baru
- Masuk dalam Daftar Hitam AS, BYD Angkat Suara
- BYD, Nio hingga Alibaba Masuk Daftar Hitam Amerika Serikat
- Sedan Listrik Premium BYD Menggoda Publik
- Soal Kebakaran di Pabrik, BYD Beri Instruksi Tegas ke Kontraktor
- Rahasia Teknologi BYD Dibuka ke Publik, Pengunjung Bisa Mengintip dari Dekat