menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » BYD Racco EV: Si Penantang Kei Car Jepang

BYD Racco EV: Si Penantang Kei Car Jepang

BYD Racco EV: Si Penantang Kei Car Jepang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
BYD memperkenalkan kei car pertama Racco EV di pasar Jepang. Foto: byd

jpnn.com, JAKARTA - Kehadiran BYD Racco EV jelas mencuri perhatian pemain Jepang yang sudah lebih dahulu mendominasi pasar kei car (mobil mungil) seperti Honda N-One hingga Nissan Sakura.

Produsen asal Tiongkok itu melangkah berani. Pertama kali, BYD merancang sebuah model khusus untuk pasar luar negeri—dan Jepang menjadi target debutnya.

Langkah yang bisa dibilang nekat, tapi juga penuh strategi.

Baca Juga:

Racco EV hadir dengan tampilan khas kei car: bodi mengotak, tegak, dan fungsional, lengkap dengan pintu geser belakang yang praktis.

Ukurannya pas di batas regulasi kei car—panjang 3.395 mm, lebar 1.475 mm, tinggi 1.800 mm.

Namun, BYD tidak berhenti di situ. Kabinnya membawa sentuhan futuristik: panel instrumen digital dan layar hiburan besar—fitur yang bahkan belum banyak diadopsi rival.

Baca Juga:

Di dalam, empat kursi disusun efisien untuk ruang lega tanpa kehilangan karakter compact-nya.

Mesinnya? Belum diumumkan secara resmi. Sesuai aturan kei car, tenaga Racco kemungkinan dibatasi di kisaran 47 kW.

Kehadiran BYD Racco EV jelas mencuri perhatian pemain Jepang yang sudah lebih dahulu mendominasi pasar kei car (mobil mungil) seperti Honda N-One hingga Nissan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI