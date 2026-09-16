BYD Resmi Meluncurkan Truk Listrik, Ada Fitur ADAS

jpnn.com, JERMAN - BYD memperluas bisnis kendaraan listrik mereka melalui kehadiran ETT 44 di ajang IAA Transportation 2026 di Hannover, Jerman.

BYD ETT 44 merupakan truk listrik heavy duty yang diklaim mampu menggangkut beban hingga 44 ton.

Truk ramah lingkungan itu juga dirancang untuk sektor transportasi jarak jauh di Eropa, dengan tenaga besar, baterai berkapasitas tinggi, serta kemampuan pengisian daya sangat cepat.

Dari sisi spesifikasi, BYD ETT 44 mengungguli Tesla Semi untuk pasar Eropa yang juga diperkenalkan dalam ajang yang sama.

Secara visual, ETT 44 desain cab-over yang tegak seperti ETH 20, ETH 28, dan ETH 8 yang sudah ada.

Truk listrik itu hadir sebagai standar dengan tata letak kabin tidur (sleeper cab) beratap tinggi, demikian dikutip dari Carscoops, Selasa (16/9) waktu setempat.

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Interior ETT 44 dilengkapi panel instrumen digital, layar infotainment berukuran 12,8 inci, serta layar besar untuk kamera yang menggantikan kaca spion.

Kabin juga memiliki sejumlah kontrol fisik, tuas persneling bergaya mobil, beberapa tempat gelas, kompartemen penyimpanan, dan radio.

Di belakang kursi tersedia tempat tidur untuk pengemudi.