BYD Seal 05 DM-i 2026 Bisa Tempuh 2000 Km, Harga Tak Naik
jpnn.com - BYD tampaknya benar-benar paham rumus memikat hati konsumen. Jenama asal Tiongkok itu merombak Seal 05 DM-i dengan peningkatan signifikan—tanpa menambah sepeser pun di label harga.
Ya, sedan plug-in hybrid (PHEV) model 2026 itu sekarang bisa melaju pada listrik murni hingga 128 km (CLTC), naik lebih dari dua kali lipat dari versi sebelumnya yang cuma 55 km.
Kalau digabungkan dengan bensin, jarak tempuh totalnya tembus 2.000 km!
Semua itu tetap dibanderol di angka 79.800 yuan atau sekitar Rp 175 jutaan.
Dengan efisiensi sejauh itu, mobil seolah menantang batas logika jarak tempuh mobil hybrid.
Mesin Hybrid Generasi Baru
Di balik bodinya yang kalem, tersimpan sistem plug-in hybrid generasi kelima (DM 5.0).
Mesin bensin 1.500 cc naturally aspirated bekerja sama dengan motor listrik bertenaga 161 hp dan torsi 210 Nm.
