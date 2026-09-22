BYD Sengaja Menjinakkan Performa Atto 2 Terbaru Demi Ini

jpnn.com - BYD baru saja melepas Atto 2 model 2027 di pasar China. Langkah raksasa otomotif Tiongkok kali ini terbilang unik.

BYD sengaja "menjinakkan" performa mesin demi memberikan sesuatu yang jauh lebih dibutuhkan konsumen harian—jarak tempuh jauh dengan harga masuk akal.

SUV listrik yang dikenal dengan nama Yuan UP di negeri asalnya itu kini sanggup menjelajah hingga 501 kilometer (CLTC) dalam sekali pengisian daya.

Menariknya, capaian tersebut diraih meski output motor listriknya diturunkan menjadi 70 kW sebagai standar di semua varian.

BYD seperti paham betul cara membaca pasar. Daripada mengejar tenaga besar yang jarang terpakai di kemacetan kota, mereka memilih memanjakan pengemudi dengan efisiensi baterai.

Dari luar, Atto 2 masih mempertahankan siluet SUV lima pintu yang ringkas dan lincah.

Pemandangan berbeda justru tersaji begitu pintu dibuka. BYD merombak detail interior dan tata letak kabinnya, menghadirkan nuansa lebih segar, modern, sekaligus berkesan premium.

Dengan banderol mulai dari harga US$11.150 atau sekitar Rp200 jutaan, Atto 2 2027 menjadi opsi baru dan menarik. (carnewschina/jpnn)