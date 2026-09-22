menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » BYD Sengaja Menjinakkan Performa Atto 2 Terbaru Demi Ini

BYD Sengaja Menjinakkan Performa Atto 2 Terbaru Demi Ini

BYD Sengaja Menjinakkan Performa Atto 2 Terbaru Demi Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
BYD Atto 2 MY2027. Foto: byd

jpnn.com - BYD baru saja melepas Atto 2 model 2027 di pasar China. Langkah raksasa otomotif Tiongkok kali ini terbilang unik.

BYD sengaja "menjinakkan" performa mesin demi memberikan sesuatu yang jauh lebih dibutuhkan konsumen harian—jarak tempuh jauh dengan harga masuk akal.

SUV listrik yang dikenal dengan nama Yuan UP di negeri asalnya itu kini sanggup menjelajah hingga 501 kilometer (CLTC) dalam sekali pengisian daya.

Baca Juga:

Menariknya, capaian tersebut diraih meski output motor listriknya diturunkan menjadi 70 kW sebagai standar di semua varian.

BYD seperti paham betul cara membaca pasar. Daripada mengejar tenaga besar yang jarang terpakai di kemacetan kota, mereka memilih memanjakan pengemudi dengan efisiensi baterai.

Dari luar, Atto 2 masih mempertahankan siluet SUV lima pintu yang ringkas dan lincah.

Baca Juga:

Pemandangan berbeda justru tersaji begitu pintu dibuka. BYD merombak detail interior dan tata letak kabinnya, menghadirkan nuansa lebih segar, modern, sekaligus berkesan premium.

Dengan banderol mulai dari harga US$11.150 atau sekitar Rp200 jutaan, Atto 2 2027 menjadi opsi baru dan menarik. (carnewschina/jpnn)


Berita Selanjutnya:
Soal Mobil Listrik BYD Terbakar di Tol Cikampek, Kemendag Ambil Langkah Cepat

BYD baru saja melepas Atto 2 model 2027 di pasar China. Langkah raksasa otomotif Tiongkok kali ini terbilang unik.


Redaktur & Reporter : M. Rasyid Ridha

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI