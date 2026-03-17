BYD Siap Hadirkan Pengisian Daya, Cas Mobil 70% Cuma 5 Menit

jpnn.com - Produsen mobil asal Tiongkok Build Your Dreams (BYD) akan menghadirkan fasilitas pengisian daya atau charging station Flash Charging 2.0 di Eropa beberapa pekan ke depan.

Berbeda dari sebelumnya, Flash Charging 2.0 itu memiliki daya daya hingga 1.500 kW, sehingga bisa mendukung kendaraan yang menggunakan baterai Blade generasi terbaru.

Menurut laporan CarNewsChina pada Senin waktu setempat, kehadiran jaringan tersebut juga bertepatan dengan rencana debut model Denza Z9 GT di pasar Eropa pada April mendatang.

Diketahui, kendaraan yang dilengkapi baterai Blade generasi kedua milik BYD diklaim mampu mengisi daya dari 10 persen hingga 70 persen hanya dalam lima menit, serta dari 10 persen hingga 97 persen dalam sembilan menit berdasarkan standar pengisian di China.

Namun demikian, belum dipastikan apakah performa yang sama dapat dicapai pada versi kendaraan yang dipasarkan di Eropa.

Saat ini sistem Flash Charging tersebut baru mendukung model Denza Z9 GT.

Sebagai perbandingan, sebagian besar kendaraan listrik yang dipasarkan di Eropa umumnya mendukung pengisian cepat DC hingga sekitar 400 kW.

Jika stasiun 1.500 kW milik BYD benar-benar dioperasikan, teknologi tersebut akan menjadi pengisi daya publik dengan kapasitas tertinggi di Eropa.