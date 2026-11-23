BYD Siapkan MPV Flagship Baru, Ini Bocorannya
jpnn.com - Pabrikan mobil asal China, BYD, dikabarkan tengah mempersiapkan mobil elektrifikasi baru untuk diperkenalkan kepada publil
Mobil baru itu terungkap setelah BYD mengunggah foto terkait produk barunya itu di media sosial.
Dari gambar itu terlihat mobil barunyai itu akan bermain di kelas MPV premium.
General Manager Divisi Penjualan Ocean Series BYD China, Zhang Zhuo pun membenarkan kehadiran MPV barunya itu. Dia mengungkapkan mobil ini merupakan "karya baru yang diciptakan untuk keluarga".
Mobil itu dijadwalkan segera melakukan debut, sekaligus memperluas kehadiran BYD di segmen kendaraan MPV.
Berdasarkan gambar teaser yang dibagikan, dilansir laman Carnewschina, Jumat (20/11) waktu setempat, kendaraan ini dilengkapi sensor LiDAR yang terpasang di bagian atap.
Hal tersebut mengindikasikan bahwa MPV baru ini akan menggunakan sistem bantuan berkendara cerdas canggih BYD, yakni “God’s Eye”.
Meski memiliki desain eksterior dengan profil horizontal yang ramping, kendaraan tersebut tetap menggunakan gagang pintu mekanis konvensional.
General Manager Divisi Penjualan Ocean Series BYD China Zhang Zhuo tengah mempersiapkan MPV terbaru untuk segera dirilis kepada publik.
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